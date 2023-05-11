Экс-игрок солигорского «Шахтёра» Политевич: «Нахожусь в лёгком недоумении»

Бывший защитник солигорского «Шахтёра» Сергей Политевич прокомментировал пока что самую громкую новость сегодняшнего четверга – лишение «Шахтёра» звания чемпиона Беларуси в 2022 году.

«Читаю новости и нахожусь в легком недоумении. Правильнее даже сказать — в шоке», - заявил футболист RT.

Защитник пояснил, что лично его никто на допросы не вызывал, несмотря на то, что с 2020 по 2022 годы он выступал за подвергшийся санкциям клуб.

«Футболисты, наверное, здесь ни при чем. Могу лишь сказать, что команду мне очень жаль», - добавил футболист.

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