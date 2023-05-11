Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

БАТЭ не признают чемпионом Беларуси, несмотря на санкции в отношении «Шахтёра» и «Энергетика-БГУ»

11 Мая 2023 • 14:18 Комментировать

Белорусская федерация футбола разобралась в громком деле об организации договорных матчей. По итогу у солигорского «Шахтёра» забрали золотые медали, а у «Энергетика-БГУ» - серебряные.

Как сообщает на своих страницах «Прессбол»,  БАТЭ, финишировавший в прошлом чемпионате Беларуси на третьей позиции, не будет признан чемпионом, несмотря на санкции в отношении «Шахтёра» и «Энергетика-БГУ». Получается, что в чемпионате сезона 2022 года обладатель золотых медалей определён не будет.

Добавим, что на текущий момент лидером чемпионата Беларуси сезона 2023 года является минское «Динамо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
БАТЭ Шахтёр Солигорск Энергетик-БГУ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
14:18 · Беларусь
БАТЭ не признают чемпионом Беларуси, несмотря на санкции в отношении «Шахтёра» и «Энергетика-БГУ»
24 Января
16:49 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном переходе Шукурова в «Химки»
17 Января
21:38 · Россия. Первая лига
Адеола перейдёт из «Родины» в минское «Динамо»
03 Января
17:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Шукурова высказался о возможном переходе игрока в «Химки»
15 Декабря
09:17 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал информацию о возможном переходе Политевича в «Ахмат»
12 Декабря
14:29 · Россия. Премьер-лига
Два клуба РПЛ проявляют интерес к Подстрелову
20 Ноября
16:59 · Россия. Премьер-лига
Шуманский был предложен «Спартаку» и «Краснодару»
13 Ноября
00:13 · Беларусь
В Белоруссии футболист с трудом сделал предложение девушке после забитого гола 2
28 Сентября
02:35 · Беларусь
Стало известно, кто может стать главным тренером сборной Беларуси 1
21 Сентября
02:49 · Беларусь
БАТЭ почти определился с главным тренером
24 Августа
23:40 · Беларусь
БАТЭ официально расстался с Михайловым
17 Августа
18:11 · Беларусь
БАТЭ остался без главного тренера
20 Июля
01:17 · Беларусь
Артём Концевой стал игроком минского «Динамо»
08 Июня
13:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Кристиана Дроса прокомментировал информацию об интересе «Оренбурга» эксклюзив
02 Июня
11:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Дарбо: «Было бы неплохо попасть в «Зенит»
Все новости
Рекомендуем