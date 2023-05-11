БАТЭ не признают чемпионом Беларуси, несмотря на санкции в отношении «Шахтёра» и «Энергетика-БГУ»

Белорусская федерация футбола разобралась в громком деле об организации договорных матчей. По итогу у солигорского «Шахтёра» забрали золотые медали, а у «Энергетика-БГУ» - серебряные.

Как сообщает на своих страницах «Прессбол», БАТЭ, финишировавший в прошлом чемпионате Беларуси на третьей позиции, не будет признан чемпионом, несмотря на санкции в отношении «Шахтёра» и «Энергетика-БГУ». Получается, что в чемпионате сезона 2022 года обладатель золотых медалей определён не будет.

Добавим, что на текущий момент лидером чемпионата Беларуси сезона 2023 года является минское «Динамо».