В Беларуси у «Шахтёра» забрали титул чемпиона за организацию договорных матчей

Белорусская федерация футбола вынесла ряд решений по резонансному делу об организации договорных матчей и стимулировании других команд. Солигорский «Шахтёр» был лишён титула чемпиона Беларуси за сезон 2022 года. Также с «горняков» сняли 50 очков: 30 в сезоне 2023 года и 20 в сезоне 2024 года.

«Энергетик-БГУ», который в прошлом сезоне финишировал в чемпионате Беларуси вторым, лишён серебра. С клуба также сняли очки: 20 в сезоне 2023 года и 10 в сезоне 2024 года.

Также наказан был клуб «Белшина», занявший в прошлом сезоне 12-е итоговое место. В сезоне 2023 года с команды снимут 10 очков, а в сезоне 2023 года – 5.