В Белоруссии футболист с трудом сделал предложение девушке после забитого гола

Футболист «Сморгони» Владислав Шубович хотел сделать предложение своей девушке после того, как забил гол в ворота «Волны». Однако данному желанию решил препятствовать стюард поединка.

Когда девушка Шубовича попыталась подойти к привставшему на одно колено игроку, стюард вдруг резко и грубо оттолкнул её, не позволив выслушать слова возлюбленного.

После произошедшего вся команда встала на защиту спортсмена, каждый игрок стал высказывать своё недовольство помешавшему церемонии мужчине.

Тем не менее, спустя всего несколько секунд Шубовичу удалось добиться своего. Судя по всему, девушка сказала «да».