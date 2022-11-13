Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

В Белоруссии футболист с трудом сделал предложение девушке после забитого гола

13 Ноября 2022 • 00:13 Комментировать (1)

Футболист «Сморгони» Владислав Шубович хотел сделать предложение своей девушке после того, как забил гол в ворота «Волны». Однако данному желанию решил препятствовать стюард поединка.

Когда девушка Шубовича попыталась подойти к привставшему на одно колено игроку, стюард вдруг резко и грубо оттолкнул её, не позволив выслушать слова возлюбленного.

После произошедшего вся команда встала на защиту спортсмена, каждый игрок стал высказывать своё недовольство помешавшему церемонии мужчине.

Тем не менее, спустя всего несколько секунд Шубовичу удалось добиться своего. Судя по всему, девушка сказала «да».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Беларусь Волна Сморгонь Владислав Шубович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
KLINSMANN
13 Ноября 2022 в 00:20
огонь :)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Отменен
Рух Брест Рух Брест
Арсенал Дзержинск Арсенал Дзержинск
0
0
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Ноября
00:13 · Беларусь
В Белоруссии футболист с трудом сделал предложение девушке после забитого гола 1
28 Сентября
02:35 · Беларусь
Стало известно, кто может стать главным тренером сборной Беларуси 1
21 Сентября
02:49 · Беларусь
БАТЭ почти определился с главным тренером
24 Августа
23:40 · Беларусь
БАТЭ официально расстался с Михайловым
17 Августа
18:11 · Беларусь
БАТЭ остался без главного тренера
20 Июля
01:17 · Беларусь
Артём Концевой стал игроком минского «Динамо»
08 Июня
13:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Кристиана Дроса прокомментировал информацию об интересе «Оренбурга» эксклюзив
02 Июня
11:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Дарбо: «Было бы неплохо попасть в «Зенит»
21 Мая
18:32 · Беларусь
БАТЭ — «Гомель»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
20 Мая
17:30 · Беларусь
«Минск» — «Шахтёр» Солигорск: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
13 Мая
20:00 · Беларусь
«Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
08 Мая
14:30 · Беларусь
БАТЭ — «Витебск»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
02 Мая
18:30 · Беларусь
«Динамо» Минск — БАТЭ: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:2
27 Апреля
19:00 · Беларусь
БАТЭ — «Неман»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
16:30 · Беларусь
«Витебск» — «Гомель»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
Все новости
Рекомендуем