БАТЭ почти определился с главным тренером

Мы уже сообщали о том, что в августе белорусский БАТЭ остался без главного тренера, Александр Михайлов тепло попрощался с игроками и покинул клуб из Борисова после восьми месяцев работы. Поиски нового наставника затянулись на месяц - судя по всему, уход Михайлова оказался действительно неожиданным.

Но теперь новый тренер найден - им, как сообщает телеканал «Беларусь-5», станет уже работавший с командой Кирилл Альшевский. В ходе последних четырех матчей БАТЭ руководил Сергей Зеневич, при котором команда смогла выиграть только один раз, дважды сыграла вничью и еще один раз БАТЭ проиграл.