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Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

БАТЭ почти определился с главным тренером

 
21 Сентября 2022 • 02:49 Комментировать
БАТЭ
...
Торпедо-БелАЗ
01.10 17:00

Мы уже сообщали о том, что в августе белорусский БАТЭ остался без главного тренера, Александр Михайлов тепло попрощался с игроками и покинул клуб из Борисова после восьми месяцев работы. Поиски нового наставника затянулись на месяц - судя по всему, уход Михайлова оказался действительно неожиданным.

Но теперь новый тренер найден - им, как сообщает телеканал «Беларусь-5», станет уже работавший с командой Кирилл Альшевский. В ходе последних четырех матчей БАТЭ руководил Сергей Зеневич, при котором команда смогла выиграть только один раз, дважды сыграла вничью и еще один раз БАТЭ проиграл.

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Евро-Футбол.Ру,
БАТЭ Чемпионат Беларуси Кирилл Альшевский
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БАТЭ ТОРПЕДО-БЕЛАЗ
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