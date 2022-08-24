БАТЭ официально расстался с Михайловым

Неделю назад мы уже сообщали о том, что белорусский БАТЭ остался без главного тренера, Александр Михайлов, который покинул клуб после восьми месяцев работы. Сегодня пресс-служба клуба подтвердила расставание со специалистом, поблагодарив его за работу.

При этом в БАТЭ намекнули, что в будущем сотрудничество с Михайловым может быть возобновлено, что следует расценивать как комплимент его профессиональным качествам - причиной расставания являются личные причины, а не деятельность тренера.

- ФК БАТЭ благодарит Александра Сергеевича за вклад в достижения нашего клуба и при этом не говорит ему "прощай": в случае желания специалиста возобновить карьеру в структуре борисовчан двери клуба для него всегда открыты, - появилось сообщение на сайте БАТЭ.