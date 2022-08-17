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Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

БАТЭ остался без главного тренера

 
17 Августа 2022 • 18:11 Комментировать

Белорусский БАТЭ остался без главного тренера, 37-летний Александр Михайлов подал в отставку. Об этом он объявил собравшимся на базе футболистам и руководству клуба. При этом Михайлов останется в клубе, но на другой должности, он будет работать с дублем клуба. Михайлов побыл тренером БАТЭ лишь восемь месяцев из своего двухлетнего контракта.

Пока что БАТЭ будет тренировать старший тренер Сергей Зеневич, он выведет команду на очередной матч чемпионата с могилевским «Днепром». После семнадцати туров чемпионата Беларуси БАТЭ занимает первое место в турнирной таблице, но лишь по набранным очкам, а не по потерянным.

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Евро-Футбол.Ру,
БАТЭ Беларусь Александр Михайлов
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