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Артём Концевой стал игроком минского «Динамо»

20 Июля 2022 • 01:17 Комментировать

Белорусский полузащитник Артём Концевой стал футболистом минского «Динамо». Официальный сайт команды сообщает, что контракт с игроком рассчитан до конца следующего сезона.

Артём является воспитанником могилевского «Днепра».

В начале сезона 2020 футболист подписал профессиональный контракт с брестским «Рухом», где провел два полноценный сезона.

Он отыграл в стане «Руха» 57 поединков, в которых отметился 12 забитыми голами и 14 результативных передач. В январе 2022 года он на правах аренды перебрался в чешский «Баник», где принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
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