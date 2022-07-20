Артём Концевой стал игроком минского «Динамо»

Белорусский полузащитник Артём Концевой стал футболистом минского «Динамо». Официальный сайт команды сообщает, что контракт с игроком рассчитан до конца следующего сезона.

Артём является воспитанником могилевского «Днепра».

В начале сезона 2020 футболист подписал профессиональный контракт с брестским «Рухом», где провел два полноценный сезона.

Он отыграл в стане «Руха» 57 поединков, в которых отметился 12 забитыми голами и 14 результативных передач. В январе 2022 года он на правах аренды перебрался в чешский «Баник», где принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями.