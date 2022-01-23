«Слуцк» подписал двух игроков

«Слуцк» объявил о подписании контрактов с голкипером Евгением Кондратенко и защитником Павлом Гречишко.

22-летний Кондратенко и 32-летний Гречишко перешли в «Слуцк» на правах свободных агентов. Оба футболиста подписали контракты сроком на один год, сообщает официальный сайт клуба.

Спешим Вам сообщить, что Павел Гречишко подписал контракт с СФК "Слуцк".

В минувшем сезоне Павел играл за НФК "Крумкачы".

Добро пожаловать в наш клуб!!! pic.twitter.com/WVDKzNgmKO — СФК Слуцк (@SlutskSfc) January 21, 2022

В прошлом сезоне Кондратенко и Гречишко выступали в первой лиге Беларуси. Кондратенко защищал ворота гомельского «Локомотива», а Гречишко был игроком «Крумкачи».

Еще одна приятная новость!

Контракт с нашим клубом подписал 22 летний голкипер Евгений Кондратенко.

В минувшем сезоне Евгений защищал цвета ФК "Локомотив" г. Гомель.

Добро пожаловать в СФК "Слуцк". pic.twitter.com/GaRj63Xbg8 — СФК Слуцк (@SlutskSfc) January 21, 2022

В прошлом сезоне в Евгений Кондратенко был резервным голкипером «Локомотива». В первой лиге он провёл лишь два матча и пропустил три гола.

Павел Гречишко, который чаще всего играет центрального защитника, но временами может закрыть и правую бровку, в сезоне 2021 года провёл за «Крумкачи» в первой лиге 25 матчей и забил пять голов.