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«Слуцк» подписал двух игроков

23 Января 2022 • 03:12 Комментировать

«Слуцк» объявил о подписании контрактов с голкипером Евгением Кондратенко и защитником Павлом Гречишко.

22-летний Кондратенко и 32-летний Гречишко перешли в «Слуцк» на правах свободных агентов. Оба футболиста подписали контракты сроком на один год, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Кондратенко и Гречишко выступали в первой лиге Беларуси. Кондратенко защищал ворота гомельского «Локомотива», а Гречишко был игроком «Крумкачи».

В прошлом сезоне в Евгений Кондратенко был резервным голкипером «Локомотива». В первой лиге он провёл лишь два матча и пропустил три гола.

Павел Гречишко, который чаще всего играет центрального защитника, но временами может закрыть и правую бровку, в сезоне 2021 года провёл за «Крумкачи» в первой лиге 25 матчей и забил пять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Слуцк Крумкачы
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