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Павлюченко подписал контракт с аутсайдером чемпионата Польши

23 Января 2022 • 03:02 Комментировать

Голкипер сборной Беларуси Павел Павлюченко подписал контракт с «Брук-Бет Термалицей», которая является аутсайдером чемпионата Польши.

24-летний голкипер сборной Беларуси перешёл в «Брук-Бет Термалицу» на правах свободного агента из «Руха». Польский клуб не стал разглашать сроки контракта с Павлюченко, но если он не сохранит прописку в высшем дивизионе чемпионата Польши, Павел наверняка будет искать новый клуб.

Пока «Брук-Бет Термалица» является главным аутсайдером чемпионата Польши в этом сезоне. За 18 туров скромный клуб набрал лишь 12 очков и замыкает турнирную таблицу.

Напомним, что Павел Павлюченко является голкипером сборной Беларуси, который вызывается в национальную команду на регулярной основе. Дебютировал Павлюченко за Беларусь в ноябре 2017 года и с тех пор сыграл семь матчей.

В сезоне 2021 года в чемпионате Беларуси Павел Павлюченко провёл за «Рух» 28 матчей, пропустил 27 голов и 15 раз отыграл на «ноль».  

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Рух Брест Павел Павлюченко
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