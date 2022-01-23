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Бегунов вновь стал игроком минского «Динамо»

23 Января 2022 • 02:50 Комментировать

Защитник сборной Беларуси Роман Бегунов вернулся в минского «Динамо».

28-летний Бегунов, который чаще играет на фланге обороны, перешёл в минское «Динамо» из солигорского «Шахтёра» на правах свободного агента. При этом в стане минского клуба пока не стали разглашать сроки контракта.

Напомним, что Роман Бегунов выступал за «Динамо» с лета 2015 года по январь 2019, тогда Роман отправился в жодинское «Торпедо», а ещё через год защитник подписал контракт с «Шахтёром».

За сборную Беларуси Роман Бегунов дебютировал в марте 2016 года, но в национальную команду он вызывается не очень регулярно, а поэтому провёл за неё пока лишь шесть матчей.

В сезоне 2021 года в чемпионате Беларуси Роман Бегунов провёл за «Шахтёр» 19 матчей, забил один гол и отметился двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Солигорск Динамо Минск Роман Бегунов
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