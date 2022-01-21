Климович перешёл в стан аутсайдера чемпионата Венгрии

Атакующий полузащитник Владислав Климович покинул минское «Динамо» и отправился в венгерский «Дьирмот».

В стан аутсайдера чемпионата Венгрии 25-летний Климович перешёл на правах свободного агента, но при этом пока неизвестно на сколько был подписан контракт с полузащитником сборной Беларуси.

Большое спасибо, Влад!



Полузащитник Владислав Климович покидает минское "Динамо"



Благодарим игрока и желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры: https://t.co/4WAXgi2fts#fcdm1927#межсезоньеДинамоpic.twitter.com/8kz4wHAiG5 — ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) January 20, 2022

В сезоне 2021 в чемпионате Беларуси Владислав Климович провёл за минское «Динамо» 29 матчей, забил шесть голов и отметился четырьмя голевыми передачами.

Напомним, что с ноября 2017 года Климович является игроком сборной Беларуси. За это время Владислав провёл за национальную команду 19 матчей и отметился одним забитым мячом.

Что касается самого «Дьирмота», этот скромный клуб за 17 туров чемпионата Венгрии набрал лишь 14 очков и пока является главным аутсайдером сезона 2021/22.