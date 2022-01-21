Панкратов вернулся в «Слуцк»

«Слуцк» объявил о заключении контракта с опытным голкипером Борисом Панкратовым.

39-летний Панкратов пришёл в «Слуцк» из минской «Ислочи» на правах свободного агента. С командой он подписал контракт на один сезон, сообщает официальный сайт «Слуцка».

НОВОСТЬ.

Спешим вам сообщить, что Борис Панкратов подписал контракт с нашим клубом. pic.twitter.com/UKDUIbhJiE — СФК Слуцк (@SlutskSfc) January 20, 2022

Помимо «Ислочи» Борис Панкратов успел поиграть в БАТЭ, минском «Динамо», «Немане» из Гродно, а также «Белшине».

За «Слуцк» Панкратов уже играл с 2017 по 2021 год, а затем на правах свободного агента Борис как раз и ушёл в «Ислочь».

В сезоне 2021 года Борис Панкратов провёл за «Ислочь» в чемпионате Беларуси 12 матчей, пропустил 17 голов и трижды отыграл на «ноль».