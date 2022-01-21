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Панкратов вернулся в «Слуцк»

21 Января 2022 • 02:28 Комментировать

«Слуцк» объявил о заключении контракта с опытным голкипером Борисом Панкратовым.

39-летний Панкратов пришёл в «Слуцк» из минской «Ислочи» на правах свободного агента. С командой он подписал контракт на один сезон, сообщает официальный сайт «Слуцка».

Помимо «Ислочи» Борис Панкратов успел поиграть в БАТЭ, минском «Динамо», «Немане» из Гродно, а также «Белшине».

За «Слуцк» Панкратов уже играл с 2017 по 2021 год, а затем на правах свободного агента Борис как раз и ушёл в «Ислочь».

В сезоне 2021 года Борис Панкратов провёл за «Ислочь» в чемпионате Беларуси 12 матчей, пропустил 17 голов и трижды отыграл на «ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Слуцк Ислочь
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