Полузащитник сборной Беларуси Евгений Яблонский покинул борисовский БАТЭ.

26-летний Яблонский покинул БАТЭ в качестве свободного агента. Евгений не стал продлевать контракт с клубом и попробует свои силы в другой команде, сообщает официальный сайт борисовского клуба.

Евгений Яблонский расстался с БАТЭhttps://t.co/6tSFrpiYb0



Благодарим Евгения за значительный вклад в достижения нашего клуба и желаем ему успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/DIYivBZ3l6 — FC BATE Borisov (@FCBATE) January 20, 2022

В сезоне 2021 года в чемпионате Беларуси Евгений Яблонский провёл за БАТЭ 28 матчей, забил четыре гола и отметился одной голевой передачей.

Напомним, что с сентября 2019 года Евгений Яблонский также выступает за сборную Беларуси. За это время опорный полузащитник провёл за национальную команду 18 матчей и забил три гола.