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Некрасов сменил «Гомель» на БАТЭ

21 Января 2022 • 02:07 Комментировать

Молодой вингер Никита Некрасов перебрался из «Гомеля» в БАТЭ.

21-летний Никита Некрасов, который является перспективным футболистом, будет пробовать свои силы на более высоком уровне.

При этом неизвестно на каких условиях Некрасов покинул «Гомель» и подписал полноценный контракт с БАТЭ, но на Transfermarkt Никита оценивается в сто тысяч евро. Также БАТЭ не раскрыл и детали контракта с молодым футболистом.

В сезоне 2021 года Никита Некрасов провёл за «Гомель» в чемпионате Беларуси 20 матчей, забил два гола и отметился одной голевой передачей.  

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Евро-Футбол.Ру,
БАТЭ Гомель
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