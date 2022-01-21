Некрасов сменил «Гомель» на БАТЭ

Молодой вингер Никита Некрасов перебрался из «Гомеля» в БАТЭ.

21-летний Никита Некрасов, который является перспективным футболистом, будет пробовать свои силы на более высоком уровне.

При этом неизвестно на каких условиях Некрасов покинул «Гомель» и подписал полноценный контракт с БАТЭ, но на Transfermarkt Никита оценивается в сто тысяч евро. Также БАТЭ не раскрыл и детали контракта с молодым футболистом.

Никита Некрасов продолжит карьеру в борисовском БАТЭ



За два минувших сезона нападающий защищал цвета нашей команды в 44 играх чемпионата, забил 8 мячей и записал в свой актив 3 результативные передачи.



Спасибо за игру, Никита! pic.twitter.com/8L68xQ2JIg — ФК «Гомель» (@fcgomel) January 19, 2022

В сезоне 2021 года Никита Некрасов провёл за «Гомель» в чемпионате Беларуси 20 матчей, забил два гола и отметился одной голевой передачей.