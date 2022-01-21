«Гомель» подписал двух игроков

«Гомель» начал активную работу на трансферном рынке для подготовки к новому сезону чемпионата Беларуси.
Пару дней назад «Гомель» подписал однолетний контракт с нападающим Александром Макасем, который пришёл в клуб на правах свободного агента из литовской «Судувы».
Александр Макась ― футболист «Гомеля»!— ФК «Гомель» (@fcgomel) January 19, 2022
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Сегодня стало известно, что «Гомель» смог вернуть из «Томи» голкипера Дениса Садовского. 24-летний Садовский на правах свободного агента покинул «Томь» и подписал с «Гомелем» двухлетний контракт, сообщает официальный сайт клуба из Беларуси.
Денис Садовский пополнил ряды «Гомеля»!— ФК «Гомель» (@fcgomel) January 20, 2022
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В нынешнем сезоне Денис Садовский провёл за «Томь» в ФНЛ лишь восемь матчей, в них он пропустил в общей сумме 12 голов, а также дважды отыграл на «ноль».
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