«Гомель» подписал двух игроков

«Гомель» начал активную работу на трансферном рынке для подготовки к новому сезону чемпионата Беларуси.

Пару дней назад «Гомель» подписал однолетний контракт с нападающим Александром Макасем, который пришёл в клуб на правах свободного агента из литовской «Судувы».

Сегодня стало известно, что «Гомель» смог вернуть из «Томи» голкипера Дениса Садовского. 24-летний Садовский на правах свободного агента покинул «Томь» и подписал с «Гомелем» двухлетний контракт, сообщает официальный сайт клуба из Беларуси.

В нынешнем сезоне Денис Садовский провёл за «Томь» в ФНЛ лишь восемь матчей, в них он пропустил в общей сумме 12 голов, а также дважды отыграл на «ноль».