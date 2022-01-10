Александр Михайлов стал тренером БАТЭ

10 января пресс-служба клуба из Борисова назвала имя нового главного тренера. Им стал 37-летний белорусский специалист Александр Михайлов, который до этого тренировал резервную команду БАТЭ.

Михайлов является воспитанником жодинского футбола. В системе БАТЭ с 2019 года.

Среди претендентов назывался экс-тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко.

В прошлом сезоне команду возглавлял Виталий Жуковский. С ним борисовский клуб занял второе место, отпустив солигорский «Шахтёр» на 10 очков.

БАТЭ – самая титулованная команда Беларуси (15 чемпионств), но не побеждает во внутреннем первенстве с 2018 года.