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Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

Александр Михайлов стал тренером БАТЭ

10 Января 2022 • 17:26 Комментировать

10 января пресс-служба клуба из Борисова назвала имя нового главного тренера. Им стал 37-летний белорусский специалист Александр Михайлов, который до этого тренировал резервную команду БАТЭ. 

Михайлов является воспитанником жодинского футбола. В системе БАТЭ с 2019 года. 

Среди претендентов назывался экс-тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко.   

В прошлом сезоне команду возглавлял Виталий Жуковский. С ним борисовский клуб занял второе место, отпустив солигорский «Шахтёр» на 10 очков.

БАТЭ – самая титулованная команда Беларуси (15 чемпионств), но не побеждает во внутреннем первенстве с 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
БАТЭ Александр Михайлов
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