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Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

​Солигорский «Шахтёр» попрощался с тренером после чемпионства

01 Декабря 2021 • 11:33 Комментировать

На минувших выходных в Беларуси завершился национальный футбольный чемпионат. Титул чемпиона Высшей лиги удалось защитить «Шахтёру» из Солигорска. Несмотря на успех, клуб объявил о расставании с главным тренером. На официальном сайте «горняков» сообщается о том, что Алексей Бага покидает клуб вместе со своим ассистентом Валерием Тарасенко.

Стоит сказать, что Алексей Бага принял «Шахтёр» только в сентябре. В 10 матчах под руководством 40-летнего специалиста «горняки» отпраздновали восемь побед при одной ничьей и одном поражении.

Алексей Бага известен тем, что он долгое время работал в БАТЭ – как ассистентом, так и главным тренером.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Солигорск Алексей Бага
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