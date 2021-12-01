​Солигорский «Шахтёр» попрощался с тренером после чемпионства

На минувших выходных в Беларуси завершился национальный футбольный чемпионат. Титул чемпиона Высшей лиги удалось защитить «Шахтёру» из Солигорска. Несмотря на успех, клуб объявил о расставании с главным тренером. На официальном сайте «горняков» сообщается о том, что Алексей Бага покидает клуб вместе со своим ассистентом Валерием Тарасенко.

Стоит сказать, что Алексей Бага принял «Шахтёр» только в сентябре. В 10 матчах под руководством 40-летнего специалиста «горняки» отпраздновали восемь побед при одной ничьей и одном поражении.

Алексей Бага известен тем, что он долгое время работал в БАТЭ – как ассистентом, так и главным тренером.