Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 274 Комментарии
Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

​Чемпионат Беларуси завершился, «Шахтёр» защитил титул чемпиона

28 Ноября 2021 • 15:39 Комментировать

В воскресенье прошли заключительные матчи чемпионата Беларуси. Чемпионом страны стал солигорский «Шахтёр», причём «горняки» обеспечили себе золотые медали досрочно - ещё месяц назад. По итогу отрыв «Шахтёра» от второй строчки составил 10 очков.

Второе место занял БАТЭ, а бронзой довольствовалось минское «Динамо».

Стоит сказать, что «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси второй год подряд. Ранее – в 2019 году – золото завоевало «Динамо-Брест». А вот до этого в местной Высшей лиге наблюдалась гегемония БАТЭ. С 2006 по 2018 год борисовчане становились чемпионами страны 13 раз кряду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
БАТЭ Шахтёр Солигорск Динамо Минск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сморгонь 1:0 Минск 3.25 3.6 2.07
окончен Славия Мозырь 0:0 Динамо Минск 5.2 3.95 1.61
окончен Рух Брест 3:2 Динамо-Брест 1.74 3.75 4.4
окончен Неман 3:1 Торпедо-БелАЗ 1.96 3.55 3.6
окончен Шахтёр Солигорск 0:1 Гомель 1.6 4 5
окончен БАТЭ 4:0 Витебск 1.21 6 13
окончен Ислочь 0:4 Энергетик-БГУ
окончен Спутник 0:3 Слуцк
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Ноября
15:39 · Беларусь
​Чемпионат Беларуси завершился, «Шахтёр» защитил титул чемпиона
28 Октября
11:31 · Беларусь
Солигорский «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси
06 Октября
10:59 · Беларусь
Экс-форвард «Ахмата» сбежал из «Динамо» Минск
08 Сентября
13:02 · Беларусь
Скандал с договорными матчами в Беларуси: Обвиняемому грозит 4 года тюрьмы 1
12 Августа
16:01 · Россия. Премьер-лига
Агент форварда солигорского «Шахтёра» прокомментировал интерес со стороны российских клубов
05 Июля
21:01 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» взял на просмотр левого защитника «Минска»
10 Июня
00:53 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» согласовал трансфер игрока «Минска»
09 Июня
21:56 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» подпишет белорусского вундеркинда 2
06 Июня
14:16 · Беларусь
​Форвард «Витебска» утонул в озере
29 Марта
20:16 · Россия. Премьер-лига
Мбенг сменил «Ахмат» на минское «Динамо»
07 Января
19:52 · Беларусь
Кто захочет играть за 5800 долларов в месяц или новые реалии белорусского футбола 9
28 Ноября
16:48 · Беларусь
Солигорский «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси
16 Ноября
17:25 · Беларусь
​Российский футболист пожизненно отстранён от футбола за договорные матчи
24 Октября
09:24 · Беларусь
Милевский может продолжить карьеру на Кипре
18 Сентября
11:50 · Беларусь
Хачериди: «Луис Адриано был грязным футболистом, любил на ногу защитнику наступить»
Все новости
Рекомендуем