​Чемпионат Беларуси завершился, «Шахтёр» защитил титул чемпиона

В воскресенье прошли заключительные матчи чемпионата Беларуси. Чемпионом страны стал солигорский «Шахтёр», причём «горняки» обеспечили себе золотые медали досрочно - ещё месяц назад. По итогу отрыв «Шахтёра» от второй строчки составил 10 очков.

Второе место занял БАТЭ, а бронзой довольствовалось минское «Динамо».

Стоит сказать, что «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси второй год подряд. Ранее – в 2019 году – золото завоевало «Динамо-Брест». А вот до этого в местной Высшей лиге наблюдалась гегемония БАТЭ. С 2006 по 2018 год борисовчане становились чемпионами страны 13 раз кряду.