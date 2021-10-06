Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 181 Комментарии
Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

Экс-форвард «Ахмата» сбежал из «Динамо» Минск

06 Октября 2021 • 10:59 Комментировать
Рух Брест
...
Динамо Минск
16.10 16:00

Бывший нападающий «Ахмата» Аблай Мбенг самовольно покинул расположение минского «Динамо», где находился в аренде.

В белорусском клубе отреагировали на присоединение 29-летнего сенегальца к составу «Маккаби» Петах-Тиква.

«Аблай Мбенг в одностороннем порядке расторг трудовые отношения с грозненским и минским клубами, добросовестно исполнявшими свои контрактные обязательства, что противоречит регламенту ФИФА», - гласит позиция «Динамо», изложенная на сайте клуба.

Минчане добавили, что теперь оценку действиям Мбенга будут давать компетентные органы ФИФА.

В 15 матчах первенства Беларуси Мбенг успел отличиться 10 голами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Минск Ахмат Аблае Мбенг Маккаби Петах-Тиква
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
10:59 · Беларусь
Экс-форвард «Ахмата» сбежал из «Динамо» Минск
08 Сентября
13:02 · Беларусь
Скандал с договорными матчами в Беларуси: Обвиняемому грозит 4 года тюрьмы 1
12 Августа
16:01 · Россия. Премьер-лига
Агент форварда солигорского «Шахтёра» прокомментировал интерес со стороны российских клубов
05 Июля
21:01 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» взял на просмотр левого защитника «Минска»
10 Июня
00:53 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» согласовал трансфер игрока «Минска»
09 Июня
21:56 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» подпишет белорусского вундеркинда 2
06 Июня
14:16 · Беларусь
​Форвард «Витебска» утонул в озере
29 Марта
20:16 · Россия. Премьер-лига
Мбенг сменил «Ахмат» на минское «Динамо»
07 Января
19:52 · Беларусь
Кто захочет играть за 5800 долларов в месяц или новые реалии белорусского футбола 9
28 Ноября
16:48 · Беларусь
Солигорский «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси
16 Ноября
17:25 · Беларусь
​Российский футболист пожизненно отстранён от футбола за договорные матчи
24 Октября
09:24 · Беларусь
Милевский может продолжить карьеру на Кипре
18 Сентября
11:50 · Беларусь
Хачериди: «Луис Адриано был грязным футболистом, любил на ногу защитнику наступить»
02 Сентября
18:30 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» подписал контракт с белорусским защитником, переход состоится зимой официально
20 Августа
16:45 · Беларусь
Матчи чемпионата Беларуси пройдут без зрителей – такого не было даже в пик пандемии 1
Все новости
Рекомендуем