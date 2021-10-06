Экс-форвард «Ахмата» сбежал из «Динамо» Минск

Бывший нападающий «Ахмата» Аблай Мбенг самовольно покинул расположение минского «Динамо», где находился в аренде.

В белорусском клубе отреагировали на присоединение 29-летнего сенегальца к составу «Маккаби» Петах-Тиква.

«Аблай Мбенг в одностороннем порядке расторг трудовые отношения с грозненским и минским клубами, добросовестно исполнявшими свои контрактные обязательства, что противоречит регламенту ФИФА», - гласит позиция «Динамо», изложенная на сайте клуба.

Минчане добавили, что теперь оценку действиям Мбенга будут давать компетентные органы ФИФА.

В 15 матчах первенства Беларуси Мбенг успел отличиться 10 голами.