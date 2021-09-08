Скандал с договорными матчами в Беларуси: Обвиняемому грозит 4 года тюрьмы

Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси сообщило о попытке организации договорного матча между командами «Нафтан» и «Локомотив», выступающими в Первой лиге. Сетевое издание «Евро-футбол.ру» разобралось, кто пытался организовать договорной матч.

Матч состоялся 29 августа. Очевидного фаворита в этой встрече не было. Победу отпраздновал «Нафтан» со счётом 2:1. По итогам первой половины встречи хозяева выигрывали 2:0. На 72-й минуте футболист «Локомотива» заработал красную карточку, но его партнёры один гол отыграли. Претензий относительно честной игры к футболистам пока нет, но было открыто уголовное дело.

Кто пытался организовать договорной матч?

Подразделение МВД задержало 44-летнего жителя Могилёва. Им оказался экс-футболист Виталий Ланько, ранее уже проходивший за аналогичные нарушения закона. Следователи могут переквалифицировать дело, которое подразумевает повторное преступление. Это значит, что если Ланько признают виновным, в таком случае ему придётся присесть за решётку на четыре года. По информации МВД, бывший футболист предложил одному из игроков 5 тысяч долларов, если его команда проиграет.

Ранее Ланько уже задерживали в январе 2019 года. Он был обвинен в организации около 20 договорных поединков. Виталий свою вину признал. Он искал белорусские команды, которые готовы нарушать спортивный принцип. Ланько договаривался с футболистами, после чего передавал информацию неизвестному лицу в Россию, который платил ему за договорняки. Учитывая то, что это было его первое преступление, Ланько отделался тремя годами запрета на посещение спортивных и других массовых мероприятий.

Каким футболистом был Ланько?

Виталий был амбициозным футболистом. Он мечтал играть в клубах топового уровня. Тренеры, с которыми работал Ланько, вспоминали, что как только футболист становился лидером коллектива, сразу же пытался перейти в команду посильнее. На протяжении своей карьеры Виталий сменил дюжину клубов, играя в Беларуси, России, Украине и Казахстане.

«Спартак» из Нальчика был лучшим периодом в карьере Ланько. На тот момент команда выступала в РПЛ, а Виталий в 2006-2007 годах провёл в её составе 43 матча, в которых забил 3 гола. Все голы оказались победными, а «Спартак» после 12 туров возглавлял турнирную таблицу чемпионата России. Ланько был вынослив, имел хорошую стартовую скорость и поставленный удар.

Почему начал заниматься организацией договорных матчей?

После завершения карьеры Ланько пробовал заняться бизнесом, связанным со спецтехникой. Виталий брал кредиты, которые не мог оплачивать. Во время первого задержания Ланько отметил, что именно задолженность перед банками и стала причиной, почему он стал организовывать договорняки. Бизнес не пошёл и его пришлось закрыть.

Деньги за нечестные матчи Ланько получал от гражданина России, с которым познакомился на территории восточных соседей. Виталий перестал тренироваться, но футбол не бросил – играл на любительском уровне. Он продолжал играть даже после того, как получил запрет на посещение массовых мероприятий. В окружении Ланько говорят, что ему было неприятно общаться на тему договорных матчей. По словам экс-игрока, его мучила совесть. На суде по первому делу в 2020 году Виталий заявил, что получил жизненный урок и больше не будет нарушать закон. Как оказалось, слова не сдержал.

Владислав АВРАМЕНКО