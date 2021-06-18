​В Беларуси не будут проводиться матчи турниров УЕФА - источник

В Беларуси в 2021 году не будут проводиться матчи турниров, которые проводит УЕФА. Об этом информирует канал «Сборная ЗОЖ» в Telegram со ссылкой на информацию, которую заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур сообщил Фонду спортивной солидарности.

Помимо информации об отказе УЕФА проводить матчи своих турниров на территории Беларуси, Лямур также выразил солидарность спортсменам, борющимся за защиту своих прав.

Ранее нападающий ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси. Он заявил, что не будет представлять национальную команду до тех пор, пока в стране не произойдёт смена власти.