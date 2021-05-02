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Российский тренер ФК «Минск» обратился к Лукашенко

02 Мая 2021, 09:00,

Российский специалист Фёдор Щербаченко, являющийся главным тренером ФК «Минск», обратился по просьбе большинства футболистов и сотрудников клуба к Президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой посодействовать продлению контракта с председателем клуба Игорем Шлойдо. На пресс-конференции после матча седьмого тура против «Торпедо-БелАЗ» (1:2) Щербаченко отметил, что многие футболисты и сотрудники клуба написали письмо Александру Лукашенко с просьбой поддержать кандидатуру Шлойдо, так как считают его высококлассным специалистом и мудрым руководителем.

По итогам семи туров чемпионата Беларуси «Минск» набрал восемь очков и идёт на девятом месте в таблице. В следующем матче 8 мая он сыграет дома с «Витебском».

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Фёдор Щербаченко, Чемпионат Беларуси, Александр Лукашенко, фк минск
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Комментарии (2)
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0
Underdog
02 Мая 2021, 09:13

Совок какой-то

1
Alex1972
02 Мая 2021, 09:06

Неа, в тюрьму всех...

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