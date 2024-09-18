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Отец Черышева отреагировал на информацию об игроке

18 Сентября 2024 • 18:33 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что атакующий полузащитник Денис Черышев может перебраться в клуб «Ноа» из Армении. Комментарий на этот счёт дал отец 33-летнего футболиста – Дмитрий Черышев. По его словам, он ничего не слышал о потенциальном трансфере.

«Не знаю, не слышал», - цитирует Черышева-старшего «РБ Спорт».

Дмитрий Черышев добавил, что у него нет никакой информации по поводу будущего сына.

Напомним, что Денис Черышев обрёл статус свободного агента минувшим летом после истечения срока контракта с итальянской «Венецией». Ранее агент футболиста допускал, что Черышев повесит бутсы на гвоздь.

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