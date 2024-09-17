Агент отреагировал на информацию о Черышеве

Агент Хорди Саллес, который работает с полузащитником Денисом Черышевым, дал комментарий по поводу появившейся информации. Сообщалось, что 33-летний футболист может перейти в клуб «Ноа» из Армении.

«Я видел информацию о том, что Черышев может продолжить карьеру в «Ноа», но это не так. Я общался лично с Денисом, и никакого предложения он не получал. На данный момент у нас нет предложений и от других клубов», - цитирует Саллеса Sport24.

Напомним, что Денис Черышев пребывает в статусе свободного агента после истечения срока трудового соглашения с «Венецией». Ранее агент полузащитника допускал, что Черышев примет решение о завершении футбольной карьеры.

Стоит сказать, что на клубном уровне Черышев никогда не играл в России.