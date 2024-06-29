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Чемпионат Армении по футболу

Иван Игнатьев стал игроком «Урарту» официально

29 Июня 2024 • 14:57 Комментировать

Армянский «Урарту» опубликовал видео, представив нападающего Ивана Игнатьева как нового футболиста клуба. 25-летний футболист подписал контракт и будет выступать в чемпионате Армении. В «Урарту» Игнатьев перебрался в статусе свободного агента.

Иван Игнатьев является воспитанником академии «Краснодара». В своё время этому футболисту пророчили большое будущее, однако в какой-то момент карьера форварда пошла по нисходящей.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ивана Игнатьева в 600 тысяч евро.

В прошлом чемпионате Армении «Урарту» занял четвёртое место.

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Евро-Футбол.Ру,
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