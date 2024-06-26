Иван Игнатьев ведёт переговоры с клубом из Армении

Российский нападающий Иван Игнатьев, известный по выступлениям за казанский «Рубин», «Краснодар», московский «Локомотив», может перебраться в чемпионат Армении.

Согласно сведениям журналистов «Спорт-Экспресса», в подписании 25-летнего футболиста заинтересован «Урарту». В настоящий момент стороны ведут переговоры о потенциальном сотрудничестве.

Напомним, что последним местом работы нападающего был сербский клуб «Железничар». За эту команду Игнатьев провел семь поединков, в которых отметился одной результативной передачей. В конце апреля стороны досрочно завершили сотрудничество.