Тренер «Урарту» высказался об уходе Глушакова

Рулевой «Урарту» Дмитрий Гунько высказался об уходе из клуба полузащитника Дениса Глушакова.

По словам Гунько, в процессе переговоров клуб учитывал желание футболиста. Тренер отметил, что Глушаков решил уходить. Ситуацию, когда в результате переговоров кто-то остаётся, а кто-то решает уйти, Гунько назвал нормальным процессом.

В то же время Гунько считает уход Глушакова потерей для «Урарту».

«Безусловно, уход Глушакова – потеря для «Урарту». Но мы, естественно, планируем его заменить. Ушёл футболист – пришёл футболист», - цитирует Гунько Sport24.

Напомним, что Денис Глушаков переходил в «Урарту» в конце зимы.