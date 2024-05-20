Глушаков объявил об уходе из «Урарту»

«Закончится сезон, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми. Ухожу из «Урарту». У нас была договоренность до конца сезона. А что дальше? Время покажет. Еще хочу поиграть. Почему нет?» - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресс».