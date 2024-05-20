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Чемпионат Армении по футболу

Глушаков объявил об уходе из «Урарту»

20 Мая 2024 • 11:09 Комментировать

Российский хавбек Денис Глушаков заявил о том, что покидает «Урарту».

«Закончится сезон, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми. Ухожу из «Урарту». У нас была договоренность до конца сезона. А что дальше? Время покажет. Еще хочу поиграть. Почему нет?» - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 37-летний россиянин пополнил ряды «Урарту» в феврале нынешнего года. В общей сложности Глушаков провел за эту команду 12 поединков, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. «Урарту» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Армении.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Урарту
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