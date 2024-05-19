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Чемпионат Армении по футболу

Глушаков высказался о своём будущем в «Урарту»

19 Мая 2024 • 14:38 Комментировать
Урарту
...
Арарат
24.05 18:00

Хавбек армянского «Урарту» Денис Глушаков рассказал о своём будущем в клубе.

«Здоровье уже получше. Осталось пару дней. Останусь ли в «Урарту»? Пока разговоров не было. Встретимся с руководством, поговорим», — цитирует футболиста издание «Чемпионат».

Полузащитник присоединился к «Урарту» в минувшем феврале. За этот период он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение игрока с армянским клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Урарту

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