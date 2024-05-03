Канчельскис мог забрать Глушакова к себе

Денис Глушаков мог стать игроком казахстанского «Тобола». Об этом рассказал бывший генеральный директор клуба Андрей Канчельскис.

«Мне предлагали Дениса Глушакова в «Тобол», но я ответил, что все вопросы - к главному тренеру. Я озвучил его кандидатуру Миличу Чурчичу, но он принял решение и сказал нет», - приводит слова Канчельскиса Metaratings.kz.

В настоящее время Глушаков защищает цвета армянского «Урарту». Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист отстранён от тренировок с основным составом из-за неподобающего поведения: якобы он приставал к супруге одного из своих одноклубников. Позже и сам игрок, и клуб выступили с заявлениями о том, что в ближайшее время полузащитник действительно не выйдет на поле из-за того, что у него травма.

Глушаков является чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны в составе московского «Спартака».