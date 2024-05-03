Спортивный директор «Урарту» прокомментировал скандальные слухи о Глушакове

Спортивный директор «Урарту» Дмитрий Кудряшов отреагировал на информацию о российском хавбеке Денисе Глушакове.

«С Глушаковым ничего не случилось. Он во время игры на синтетике получил травму и потом на тренировке усугубил ее. У него повреждение икроножной мышцы. Сейчас Денис полетел в Москву на реабилитацию.

Никакого конфликта нет и не было — Глушаков получил травму и полетел в Москву на восстановление», — приводит слова функционера издание Sport24.

Накануне появились слухи о том, что Глушаков отцеплен от состава «Урарту» из-за приставаний к жене русскоязычного партнёра по команде.