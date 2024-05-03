Глушаков назвал сроки своего восстановления

Полузащитник Денис Глушаков объяснил своё отсутствие в заявке на пятничный матч «Урарту» травмой икроножной мышцы. 37-летний футболист ответил на вопрос, сколько времени ему понадобится на восстановление.

Ранее появилась информация, что Глушакова отстранили от команды из-за конфликта с одноклубником – Денис якобы приставал к чужой жене. Сам полузащитник уже успел опровергнуть эту информацию. Ситуацию прокомментировала и жена Глушакова.

Добавим, что за «Урарту» Денис Глушаков выступает относительно недавно – переход состоялся в зимнее трансферное окно.