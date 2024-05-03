Супруга Глушакова прокомментировала слухи о приставаниях игрока к чужой жене

В прессе появилась информация о том, что Денис Глушаков приставал к жене одноклубника и был отстранён от команды на фоне конфликта. Сам 37-летний футболист информацию отрицает – по словам Дениса, его отсутствие в заявке на матч связано с травмой.

Между тем, комментарий по поводу слухов дала футболистка Ксения Коваленко – жена Дениса Глушакова.

«Глушаков приставал к жене партнёра? Я пока такого не слышала. Честное слово, без понятия, могло ли такое произойти. Денис по-прежнему в Армении, в Москву не возвращался», - цитирует Коваленко Sport24.

Как известно, Денис Глушаков пополнил состав «Урарту» зимой.