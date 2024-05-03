Глушаков отреагировал на слухи о своём отстранении из-за «подкатов» к чужой жене

В прессе появилась информация о том, что полузащитник Денис Глушаков был отстранён в «Урарту» из-за конфликта с одноклубником на фоне приставаний к его жене. Сам 37-летний футболист дал комментарий на этот счёт.

«Во‑первых, это какой‑то непонятный бред, что пишут. Во‑вторых, у меня надрыв икроножной мышцы. Тренер Дмитрий Гунько в курсе, он меня отпустил. У меня есть МРТ, где все подтвердилось. Это бред в публикации», - слова Глушакова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Глушаков добавил, что он привык к подобным слухам о себе. По словам футболиста, он не видит смысла в том, чтобы обращаться к юристам после таких новостей.

Напомним, что Денис Глушаков пополнил состав «Урарту» в зимнее трансферное окно. Ранее полузащитник поиграл за ряд российских клубов, в частности за «Локомотив» и «Спартак».