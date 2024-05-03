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Чемпионат Армении по футболу

Глушакова отстранили от команды из-за приставаний к чужой жене

03 Мая 2024 • 18:42 Комментировать

В зимнее трансферное окно известный полузащитник Денис Глушаков перебрался в армянский «Урарту». В пятницу команда проводит матч против «Ширака», но Глушаков не попал даже в число запасных.

Телеграм-канал «Мутко против» располагает информацией о причинах отсутствия Глушакова. По данным источника, Глушаков приставал к жене другого русскоязычного футболиста «Урарту» (имя не раскрывается). На фоне этой ситуации у Дениса возник конфликт с одноклубником, и тренер Дмитрий Гунько отцепил 37-летнего полузащитника от состава команды. При этом в тренерском штабе «Урарту» надеются на скорое разрешение конфликта. 

За «Урарту» Глушаков провёл 12 матчей, в которых отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Урарту
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