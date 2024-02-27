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Чемпионат Армении по футболу

Экс-футболист «Спартака» оценил трансфер Глушакова в Армению

27 Февраля 2024 • 11:28 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Араз Озбилиз прокомментировал трансфер российского полузащитника Дениса Глушакова в армянский клуб «Урарту».

«Очень хороший шаг для Глушакова. Сейчас он сможет набрать форму. Дай бог, чтобы остался в «Урарту». Это опытный футболист, который поможет армянскому футболу», - передает слова Озбилиза «Чемпионат».

Предыдущим клубом Глушакова был костромской «Спартак». Зимой Денис прошел тренировочный с «Ростовом».

Денис известен в РПЛ по выступлениям за «Локомотив», московский «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». На его счету 57 матчей и пять голов за сборную России.

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