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Чемпионат Армении по футболу

Александр Петраков останется у руля сборной Армении

24 Ноября 2023 • 21:29 Комментировать

Украинский тренер Александр Петраков продолжит возглавлять национальную сборную Армении и в 2024 году.

«Да, он продолжит возглавлять сборную Армении», - сообщает телеканалу «Матч ТВ» Айк Карапетян, пресс-секретарь Федерации футбола Армении.

Действующий контракт Петракова с армянской сборной действует до окончания 2024 года.

Напомним, что минувший отборочный цикл на Евро-2024 армяне провалили. Команда завершила его на четвёртом месте в отборочной группе D с командами Турции, Хорватии, Уэльса и Латвии. Всего у команды с Южного Кавказа в активе набралось восемь очков в восьми сыгранных матчах.

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Сборная Армении Александр Петраков Айк Карапетян ещё теги
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