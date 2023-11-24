Александр Петраков останется у руля сборной Армении

Украинский тренер Александр Петраков продолжит возглавлять национальную сборную Армении и в 2024 году.

«Да, он продолжит возглавлять сборную Армении», - сообщает телеканалу «Матч ТВ» Айк Карапетян, пресс-секретарь Федерации футбола Армении.

Действующий контракт Петракова с армянской сборной действует до окончания 2024 года.

Напомним, что минувший отборочный цикл на Евро-2024 армяне провалили. Команда завершила его на четвёртом месте в отборочной группе D с командами Турции, Хорватии, Уэльса и Латвии. Всего у команды с Южного Кавказа в активе набралось восемь очков в восьми сыгранных матчах.