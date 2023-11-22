Экс-футболист «Спартака» Озбилиз будет баллотироваться в президенты Федерации футбола Армении

Бывший нападающий московского «Спартака» Араз Озбилиз намерен остаться в футболе.

Напомним, ранее 33-летний армянин объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

По сведениям Armenpress, в беседе с журналистами Озбилиз рассказал о своем намерении стать кандидатом в президенты местной федерации. Сообщается, что экс-игрок подаст заявку через месяц.

Последним клубом Озбилиза был «Урарту», за который он выступал с января по ноябрь 2023 года. В составе команды нападающий провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и стал автором шести результативных передач.



