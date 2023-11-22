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Экс-футболист «Спартака» Озбилиз будет баллотироваться в президенты Федерации футбола Армении

22 Ноября 2023 • 19:42 Комментировать
Урарту
...
Арарат
29.11 17:00

Бывший нападающий московского «Спартака» Араз Озбилиз намерен остаться в футболе.

Напомним, ранее 33-летний армянин объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

По сведениям Armenpress, в беседе с журналистами Озбилиз рассказал о своем намерении стать кандидатом в президенты местной федерации. Сообщается, что экс-игрок подаст заявку через месяц.

Последним клубом Озбилиза был «Урарту», за который он выступал с января по ноябрь 2023 года. В составе команды нападающий провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и стал автором шести результативных передач.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Араз Озбилиз

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