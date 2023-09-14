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Чемпионат Армении по футболу

«Пюник» может прекратить существование

14 Сентября 2023 • 10:06 Комментировать

Артур Согомонян, который является президентом армянского «Пюника», высказался по поводу лишения клуба права проводить матчи на домашней арене.

«Ситуация развивается достаточно тяжело. Это сознательное решение Федерации вытеснить легендарный клуб из чемпионата. Думаю, что после этого «Пюник» прекратит существование», - приводятся слова руководителя на страницах «Чемпионата».

Стоит отметить, что «Пюник» является самым титулованным клубом Армении.

В нынешнем сезоне команда лидирует в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 14 баллов после шести туров. «Пюник» опережает ближайшего преследователя на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Пюник Артур Согомонян
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