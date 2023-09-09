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Чемпионат Армении по футболу

​В «Пюнике» отреагировали на информацию о возможном снятии с чемпионата Армении

09 Сентября 2023 • 15:52 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что «Пюник» может сняться с чемпионата Армении после того, как команда осталась без поля. Комментарий на этот счёт дал Артур Согомонян, который занимает пост президента «Пюника».

«К сожалению, да, проблема действительно серьёзная. Но мы не хотим комментировать эту тему до игры с Хорватией, потому что в составе национальной команды играют игроки «Пюника» и достаточно хорошо - наш игрок вчера забил гол», - цитирует Согомоняна Sport24.

Президент «Пюника» добавил, что после второго сентябрьского матча сборной Армении в отборе на чемпионат Европы клуб выскажет свою позицию. Согомонян отметил, что «Пюник» не будет бездействовать, ведь существует риск пропасть с футбольной карты.

«Пюник» - самый титулованный клуб Армении. На текущий момент команда располагается на вершине турнирной таблицы.

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Пюник
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