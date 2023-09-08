Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Армении по футболу

​«Пюник» остался без поля и может сняться с чемпионата Армении – источник

08 Сентября 2023 • 13:43 Комментировать

«Пюник», самый известный и самый титулованный клуб Армении, может сняться с чемпионата Армении. Как сообщает Novostnik, армянская Федерация футбола в одностороннем порядке расторгла с клубом соглашения на использование стадионов в Абовяне и Армавире. Как следствие, команда осталась без поля.

В пресс-службе «Пюника» от комментариев отказались, сославшись на важные игры национальной сборной Армении. Клуб планирует выступить с официальным заявлением позже.

После шести туров «Пюник» лидирует в чемпионате Армении. Команда набрала 14 очков за счёт четырёх побед и двух ничьих.

В пятницу сборная Армении сыграет против Турции. Не пропустите текстовую трансляцию

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Пюник
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
13:43 · Армения
​«Пюник» остался без поля и может сняться с чемпионата Армении – источник
22 Августа
19:52 · Армения
Пиццелли не верит в выход сборной Армении на Евро
18 Августа
17:51 · Россия. Премьер-лига
«Факел» может пополнить боснийский форвард «Пюника»
11 Августа
21:59 · Россия. Премьер-лига
В «Пюнике» рассказали, при каком условии подпишут Кутепова
19 Июля
12:18 · Россия. Премьер-лига
Гунько прокомментировал вылет своей команды из ЛЧ
11 Июля
20:16 · Россия. Премьер-лига
«Урарту» Гунько проиграл в Лиге чемпионов 1
09 Июля
11:27 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Зенита» Могилевец перешёл в «Урарту» официально
07 Июля
21:09 · Россия. Премьер-лига
Могилевец продолжит карьеру на Кавказе
05 Июля
17:12 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис не исключил, что когда-нибудь Гунько выиграет золото со «Спартаком»
03 Июля
17:39 · Армения
Гунько назвал цель «Урарту» на следующий сезон
02 Июля
17:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Уфа» не отпустила Голубева в «Урарту»
01 Июля
20:11 · Россия. Премьер-лига
Сперцян – самый дорогой армянский игрок в мире, Мхитарян – третий 2
19 Июня
16:15 · Россия. Премьер-лига
​Армянский клуб готов пригласить Глушакова
12:42 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Арарат-Армения» готов предложить Захаряну место в команде
11:33 · Россия. Премьер-лига
В «Урарту» высказались о трансфере Захаряна
Все новости
Рекомендуем