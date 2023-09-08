​«Пюник» остался без поля и может сняться с чемпионата Армении – источник

«Пюник», самый известный и самый титулованный клуб Армении, может сняться с чемпионата Армении. Как сообщает Novostnik, армянская Федерация футбола в одностороннем порядке расторгла с клубом соглашения на использование стадионов в Абовяне и Армавире. Как следствие, команда осталась без поля.

В пресс-службе «Пюника» от комментариев отказались, сославшись на важные игры национальной сборной Армении. Клуб планирует выступить с официальным заявлением позже.

После шести туров «Пюник» лидирует в чемпионате Армении. Команда набрала 14 очков за счёт четырёх побед и двух ничьих.

В пятницу сборная Армении сыграет против Турции. Не пропустите текстовую трансляцию.