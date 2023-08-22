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Чемпионат Армении по футболу

Пиццелли не верит в выход сборной Армении на Евро

22 Августа 2023 • 19:52 Комментировать
Турция
...
Армения
08.09 21:45

Экс-игрок «Кубани» и «Краснодара» Маркос Пиццелли не верит, что национальной сборной Армении будет по силам выйти в финальную часть Евро-2024.

«Пришёл новый главный тренер Александр Петраков, есть много новичков. Хочется их выхода чемпионат Европы, буду рад этому, но на это нужно больше времени – пока что сборная очень нестабильна», - цитирует Пиццелли Metaratings.

Напомним, что в группе D на отборочном этапе армяне идут на втором месте с шестью очками. В квинтете вместо с командой Петракова выступают сборные Турции, Хорватии, Уэльса и Латвии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Маркос Пиццелли
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