Гунько назвал цель «Урарту» на следующий сезон

Наставник армянского клуба «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал о целях команды на следующий сезон.

«Мы ставим перед собой самые максимальные цели, исходя из тех возможностей, которыми располагаем, и рассчитываем двигаться вперёд. Наша цель — зайти в групповой этап Лиги Европы», — заявил лучший тренер армянского чемпионата в интервью изданию Sport24. По словам специалиста, его штаб уже погружён в работу из-за скорого старта квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона Дмитрий Гунько привёл «Урарту» к победе в чемпионате и Кубке Армении. Соперником по первому раунду отбора в главный еврокубок станет боснийский «Зриньски».