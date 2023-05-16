Березовский рассказал, кого не хватает сборной Армении

Роман Березовский, в прошлом голкипер «Зенита» и «Динамо», а ныне тренер вратарей сборной Армении, рассказал, в каком игроке нуждается современная армянская сборная.

«Нам нужен лидер по типу такого, каким был Генрих Мхитарян. Любой команде такой нужен, дно появление звезды на поле уже много значит для нас. Соперник начинает чуть более уважительно относиться к команде», - признался Березовский «Чемпионату».

В квалификации на чемпионат Европы 2024 года армянам предстоит преодолеть непростой путь в квинтете D. Соперники сборной Армении не из простых – команды Уэльса, Хорватии, Турции и Латвии.