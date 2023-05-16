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Чемпионат Армении по футболу

Березовский рассказал, на каком языке общаются в сборной Армении

16 Мая 2023 • 21:26 Комментировать
Уэльс
...
Армения
16.06 21:45

Бывший голкипер «Зенита», «Динамо» и «Торпедо», а ныне тренер вратарей национальной сборной Армении Роман Березовский рассказал, на каком языке общаются в армянской национальной команде.

«Сборная у нас многонациональная. С приходом Александра Петракова в команду в основном русский стал. Только несколько ребят на нем не говорят — из‑за океана, из Европы», - рассказал Березовский «Чемпионату», добавив, что те, кто не знают русского, общаются на английском или на испанском языках.

Команда Армении бьётся за выход на Евро-2024 в отборочной группе с командами Турции, Хорватии, Уэльса и Латвии.

Березовский назвал тройку сильнейших голкиперов РПЛ

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Сборная Армении Роман Березовский
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УЭЛЬС АРМЕНИЯ
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