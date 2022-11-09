Бывший игрок ЦСКА Багринцев: «Мечтал сыграть за сборную с Мхитаряном»

Экс-полузащитник московского ЦСКА Эдуард Багринцев рассказал о том, что побудило его принять предложение выступать за национальную сборную Армении.

Багринцеву 19 лет, он является воспитанником «армейцев». С сентября 2022 года полузащитник является игроком словацкой «Дубницы», его контракт рассчитан до лета 2024 года.

«Если бы вызвали в сборную России, что бы я выбрал? Думаю, что все равно бы ушел. У меня была мечта сыграть в одной команде с Генрихом Мхитаряном, но, увы, он закончил карьеру в сборной. Не скажу, что сильно, но все-таки расстроился. В любом случае в сборной есть много хороших игроков, поэтому ее выбрал», — цитирует Багринцева Sport24.

Футболист отметил, что еще не дебютировал за сборную, так как ему предстоит решить вопросы с оформлением необходимых документов. Тем не менее, полузащитник пройдет вместе с командой ближайшие тренировочные сборы. Багринцев заявил, что считает себя армянином и мечтал о выступлении за сборную Армении еще задолго до приглашения.

Также игрок рассказал, что верит в скорое возвращение российских клубов и сборной на международную арену и желает им успехов в любых турнирах.