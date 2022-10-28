Григорян – об «Арарате»: «Меня там не устроило ничего»

Бывший главный тренер владивостокского «Луча» Александр Григорян рассказал о положении дел в ереванском «Арарате».

Специалист сказал, что слова «Ереванский «Арарат» значат очень много для каждого армянина, любящего футбол, в какой точке земного шара он бы не находился. Причём возраст в данном случае совершенно не важен – эти слова священны для человека каждого поколения, считает тренер. Однако нынешнее положение дел в клубе совершенно не понравилось Григоряну. Он также признался, что возможность возглавить «Арарат» для него значит намного больше, чем возможность возглавить любую другую команду.

«Меня там не устроило ничего, я просто глубоко разочарован тем, в каком состоянии находится клуб и какое к нему отношение», - приводит слова Григоряна «Матч ТВ».