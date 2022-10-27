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Чемпионат Армении по футболу

Григорян не возглавит «Арарат»

27 Октября 2022 • 09:18 Комментировать

Известный российский тренер Александр Григорян не возглавит ереванский «Арарат», сообщает телеграм-канал «Записки с Арарата».

По информации источника, 56-летний специалист не смог договориться с клубом из Армении и уже отправился домой. Отметим, что в период с 2019 по 2021 год тренер уже работал в этой стране, возглавляя клубы «Урарту» и «Алашкерт», с которым выиграл внутренний чемпионат. 

С сентября прошлого года Григорян работал с женской командой ЦСКА, которую покинул по ходу текущего месяца. Также в его карьере были такие клубы, как «Химки», хабаровский СКА, «Тамбов», «Анжи» и «Луч-Энергия». Кроме того, специалист регулярно выступает в качестве эксперта на телеканале «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Григорян Арарат Ереван
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