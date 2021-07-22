«Алашкерт» расторг контракт с Григоряном

Армянский «Алашкерт» расторг контракт с Александром Григоряном, передаёт пресс-служба клуба. Сообщается, что тренер сам выразил желание покинуть команду.

В «Алашкерте» отметили, что Григорян встретился с владельцем и заявил, что хочет вернуться в Россию по семейным обстоятельствам. В клубе к ситуации тренера отнеслись с пониманием и поблагодарили его за проделанную работу.

Сообщается, что имя нового тренера «Алашкерта» станет известно в ближайшее время.

Напомним, что Григорян возглавил армянский клуб в мае этого года. Вместе с ним сумел стать чемпионом страны. Ранее также тренировал армянский «Урарту».