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«Алашкерт» расторг контракт с Григоряном

22 Июля 2021, 17:04,

Армянский «Алашкерт» расторг контракт с Александром Григоряном, передаёт пресс-служба клуба. Сообщается, что тренер сам выразил желание покинуть команду.

В «Алашкерте» отметили, что Григорян встретился с владельцем и заявил, что хочет вернуться в Россию по семейным обстоятельствам. В клубе к ситуации тренера отнеслись с пониманием и поблагодарили его за проделанную работу.

Сообщается, что имя нового тренера «Алашкерта» станет известно в ближайшее время.

Напомним, что Григорян возглавил армянский клуб в мае этого года. Вместе с ним сумел стать чемпионом страны. Ранее также тренировал армянский «Урарту».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Александр Григорян, Алашкерт
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Комментарии (1)
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Nicholais
22 Июля 2021, 17:16

Это цирк. Хотя, кто его знает, может и впрямь семейные обстоятельства

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