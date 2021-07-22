«Алашкерт» расторг контракт с Григоряном

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22 Июля 2021, 17:04,
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Армянский «Алашкерт» расторг контракт с Александром Григоряном, передаёт пресс-служба клуба. Сообщается, что тренер сам выразил желание покинуть команду.
В «Алашкерте» отметили, что Григорян встретился с владельцем и заявил, что хочет вернуться в Россию по семейным обстоятельствам. В клубе к ситуации тренера отнеслись с пониманием и поблагодарили его за проделанную работу.
Сообщается, что имя нового тренера «Алашкерта» станет известно в ближайшее время.
Напомним, что Григорян возглавил армянский клуб в мае этого года. Вместе с ним сумел стать чемпионом страны. Ранее также тренировал армянский «Урарту».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Александр Григорян, Алашкерт
Это цирк. Хотя, кто его знает, может и впрямь семейные обстоятельства